Названа максимальная доза соли, которую можно съесть за день без вреда

Бобровский отметил, что именно эта норма озвучена специалистами Всемирной организации здравоохранения. В то же время, большое количество россиян пренебрегают этой рекомендацией. В частности, среди всех пищевых компонентов, которые присутствуют в рационе жителя России, самое высокое превышение фиксируется именно по соли. Согласно информации медиков, в Европе и США средний гражданин ест порядка 10 граммов в соли в сутки, тогда как в России этот показатель составляет 12 граммов.

Регулярное превышение суточной нормы соли чревато ростом вероятности развития определенных болезней.