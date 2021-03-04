Названа максимальная доза соли, которую можно съесть за день без вреда
Бобровский отметил, что именно эта норма озвучена специалистами Всемирной организации здравоохранения. В то же время, большое количество россиян пренебрегают этой рекомендацией. В частности, среди всех пищевых компонентов, которые присутствуют в рационе жителя России, самое высокое превышение фиксируется именно по соли. Согласно информации медиков, в Европе и США средний гражданин ест порядка 10 граммов в соли в сутки, тогда как в России этот показатель составляет 12 граммов.
Регулярное превышение суточной нормы соли чревато ростом вероятности развития определенных болезней.
К сожалению, повышенное содержание соли дает о себе знать в первую очередь через сердечно-сосудистые заболевания вроде гипертонии. В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет.