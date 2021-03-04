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Названа максимальная доза соли, которую можно съесть за день без вреда

Врач рассказал, чем чревато превышение нормы
Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал максимальную дозу соли, которую можно употребить за день без вреда. Так, по его словам, взрослым людям не стоит есть более пяти граммов соли в сутки.

Бобровский отметил, что именно эта норма озвучена специалистами Всемирной организации здравоохранения. В то же время, большое количество россиян пренебрегают этой рекомендацией. В частности, среди всех пищевых компонентов, которые присутствуют в рационе жителя России, самое высокое превышение фиксируется именно по соли. Согласно информации медиков, в Европе и США средний гражданин ест порядка 10 граммов в соли в сутки, тогда как в России этот показатель составляет 12 граммов.

Регулярное превышение суточной нормы соли чревато ростом вероятности развития определенных болезней.

К сожалению, повышенное содержание соли дает о себе знать в первую очередь через сердечно-сосудистые заболевания вроде гипертонии. В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет.

Андрей Бобровский
врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ
Автор: Лилик Ми