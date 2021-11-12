Названа менее вредная альтернатива поваренной соли

Ирышкин отметил, что пристрастие к пересоленной еде чревато развитием инфаркта или инсульта. Дело в том, что при употреблении насыщенных солью блюд организм начинает удерживать воду для нормализации солевого баланса. Именно это и способствует росту риска инфарктов и инсультов. В этой связи специалист напомнил, что без вреда для здоровья можно употребоять пять граммов соли в день. В то же время, людям, страдающим от повышенного давление, необходимо ограничить соль в рационе до трех граммов в сутки.

У поваренной соли также есть свои менее вредные аналоги.

“Соль мы можем ограничивать или заменять. В качестве замены подойдут любые травы или специи. Еще можно покупать соль с меньшим содержанием натрия. В соли в первую очередь мы боимся именно натрия, поскольку он повышает давление. В магазине легко найти соли калия и магния, например”, – рассказал россиянам диетолог.

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