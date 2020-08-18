Названа минимальная стоимость российского электрокара Zetta

Так, по словам главы компании, минимальная стоимость грядущего электрокара составит 550 тысяч рублей. ”Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт/час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км”, - поделился Денис Щуровский.

Отметим, что российский электрокар можно заряжать различными источникам энергии, начиная с розетки 220-380 Вт, заканчивая трансформатором. Известно, что на данный момент в проект вложено 570 млн рублей. Глава компании также сообщил, что на продолжение требуется еще 100 млн рублей.