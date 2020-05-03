Названа минимальная стоимость создания вакцины от коронавируса

По словам Меркель, для реализации вакцины от коронавируса необходимо как минимум восемь млрд евро. Она также отметила, что и данной суммы, вероятно, может быть недостаточно. Канцлер Германии также поделилась информацией о том, что вакциной, которая на сегодняшний день создается в Евросоюзе, смогут воспользоваться все страны.

Согласно актуальным данным, в России на сегодняшний день зафиксировано порядка 134 687 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 10 633 человек. Всего в мире известно о 3,4 млн инфицированных COVID-19.