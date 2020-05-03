Наука и технологии
Сегодня 12:48
Названа минимальная стоимость создания вакцины от коронавируса
Ее назвала канцлер Германии
На официальном сайте правительства ФРГ было опубликовано заявление, в котором канцлером Германии Ангелой Меркель была названа минимальная стоимость создания вакцины от коронавирусной инфекции.
По словам Меркель, для реализации вакцины от коронавируса необходимо как минимум восемь млрд евро. Она также отметила, что и данной суммы, вероятно, может быть недостаточно. Канцлер Германии также поделилась информацией о том, что вакциной, которая на сегодняшний день создается в Евросоюзе, смогут воспользоваться все страны.
Согласно актуальным данным, в России на сегодняшний день зафиксировано порядка 134 687 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 10 633 человек. Всего в мире известно о 3,4 млн инфицированных COVID-19.