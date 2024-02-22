Названа неизвестная ранее проблема шлема Apple Vision Pro

Автор обзора на The Verge признался, что даже идеальная подгонка по индивидуальным параметрам не спасает от давления на лицо, заставляющего то и дело поправить шлем.

Оказывается, проблема комфорта — бич не только Vision Pro, а VR-гаджетов в целом. Умные часы, кольца, очки — все они должны не только выполнять функции, но и удобно сидеть.

А вот с этим у производителей возникают сложности: подстроиться под все разнообразие человеческих форм непросто.

Например, у смарт-часов есть несколько размеров, но маленькие версии часто «обделены» по функционалу и батарее.

С умными кольцами еще хуже: выбор размеров мал, а о полуразмерах и вовсе речи не идет. Ну а очки без учета формы носа постоянно сползают.

Индивидуальная подгонка идеальна, но пока нереализуема массово. 3D-сканирование и примерки, как у Focals by North, могут быть слишком дорогими и неудобными для большинства.

Что делать? Автор не дает готового решения, но призывает производителей ставить комфорт во главу угла и постоянно совершенствовать эргономику устройств.