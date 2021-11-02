Названа необычная причина кашля

В частности, по словам врача, в ушном канале существуют кашлевые рецепторы. Таким образом, если в ухе находится инородное тело или еще что-то, это способно привести к кашлю. Врач также рассказал о соответствующем случае из своей практики. По словам Мясникова, пациент жаловался на кашель, при это другие специалисты, к которым он обращался, не смогли ему помочь.

“Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло”, — сообщил врач.

Также он отметил, что кашлевые рецепторы располагаются в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

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