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Названа неочевидная функция российских ракет «Краснополь»Они сами наводятся на цели
В ходе испытаний российского управляемого снаряда «Краснополь-М2» обнаружились ранее неизвестные характеристики боеприпаса.
Оказалось, что снаряды могут автоматически выбирать цели во время залповой стрельбы. В процессе испытаний велась одновременная стрельба из двух орудий по групповой цели, состоящей из танка и мишенного щита.
«Крснополь-М2» наводились на цели индивидуально с помощью подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами, в результате чего мишени, которые были расположены на расстоянии 20 м друг от друга, были поражены практически одновременно.
«Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение российской армии», — отмечает источник.