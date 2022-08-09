Названа неочевидная функция российских ракет «Краснополь»

Оказалось, что снаряды могут автоматически выбирать цели во время залповой стрельбы. В процессе испытаний велась одновременная стрельба из двух орудий по групповой цели, состоящей из танка и мишенного щита.

«Крснополь-М2» наводились на цели индивидуально с помощью подсветки наземными лазерными целеуказателями-дальномерами, в результате чего мишени, которые были расположены на расстоянии 20 м друг от друга, были поражены практически одновременно.

«Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника, и есть уверенность в том, что он будет принят на вооружение российской армии», — отмечает источник.