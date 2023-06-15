Названа одна из причин успеха хакерских атак

Названа одна из причин успеха хакерских атакВ основном это человеческий фактор
Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова в рамках ПМЭФ рассказала о ключевых факторах проникновения хакеров в инфраструктуру российских компаний.
По словам Кулашовой, это человеческий фактор и воздействие через внешние уязвимости. Причём первое актуально, несмотря на проведение крупными компаниями мероприятий по кибергигиене.
При этом хакеры чаще выкладывают украденные данные, а не стремятся их продать. То есть атаки нацелены на обнародование информации.
Мы регулярно проводим исследования и, по нашим данным, это эксплуатация внешних уязвимостей и человеческий фактор. Причём последний стоит рассматривать довольно широко. То есть изначально такая атака может пройти через фишинг или вредоносное письмо. Даже невзирая на то, что крупные организации проводят большие мероприятия по обучению сотрудников кибергигиене, наверное, пока это основной источник проникновения в компании.