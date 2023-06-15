Названа одна из причин успеха хакерских атак

По словам Кулашовой, это человеческий фактор и воздействие через внешние уязвимости. Причём первое актуально, несмотря на проведение крупными компаниями мероприятий по кибергигиене.

При этом хакеры чаще выкладывают украденные данные, а не стремятся их продать. То есть атаки нацелены на обнародование информации.