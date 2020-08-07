Названа опасность для глаз от посещения бани

По словам эксперта, многие люди (порой даже не зная об этом) имеют нарушение сосудистого тонуса или вегетатики, вплоть до гипертонического криза. У такого типа людей в момент нахождения в условиях повышенной температуры может случиться спазм сосуда головного мозга, а также нарушиться кровообращение сосудов сетчатки. Еще одной проблемой, с которой люди могут столкнуться в бане, был назван острый приступ глаукомы, что чревато практически моментальной потерей зрения.

Помимо этого, врач рассказал, что посещение бани может привести к отеку роговицы, а также усугубить имеющиеся хронические заболевания роговицы. В связи со всем вышеперечисленным, эксперт советует быть аккуратнее и в случае наличия проблем со зрением избегать походов в баню.