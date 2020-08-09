Названа опасность фруктов для печени

Врач напомнила, что фрукты представляют из себя углеводы, глюкозу и фруктозу. В то же время, употребляя большое количество фруктозы можно спровоцировать неалкогольную жировую болезнь печени. Павлова отметила, что косточковые фрукты богаты глюкозой и имеют меньше фруктозы, тогда как семечковые, напротив, состоят больше из фруктовы и меньше из глюкозы.

”То есть в яблоках больше фруктозы, в абрикосах больше глюкозы. И когда человек думает, что ест безвредные яблоко или грушу, это не так – он в большом количестве ест фруктозу, которая может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Глюкоза перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени”, – отметила специалист. Врач порекомендовала не перекусывать фруктами, а употреблять их в качестве десерта.