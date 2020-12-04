Названа опасность пирсинга для здоровья
Ключевым риском, которым подвергаются люди, решившиеся на пирсинг является заражение крови. Так, если мастер сделал прокол недостаточно дезинфицированным инструментом можно получить ВИЧ, гепатит или туберкулез. Помимо прочего у человека может возникнуть сильная аллергия на материал изделия, которое вставляется в место прокола, а также припухлость или нагноение. Специалисты не советуют делать пирсинги людям, имеющим склонность к возникновению келоидных рубцов.
Пирсинг в брови может повлечь за собой слепоту, если мастер по неосторожности затронет расположенный рядом нерв. Кроме того, около глаза имеется много сосудов, поэтому из-за пирсинга может возникнуть гематома. При проколе губы можно остаться без нормальной дикции или же повредить зубы, в то время как прокол языка может закончится лишением чувствительности и кандидозом.
С негативными последствиями могут столкнуться и решившиеся на прокол хряща люди. Так, он не только может видоизменить ухо, но и повлиять на слух или спровоцировать паралич лицевого нерва. При проколе пупка есть вероятность занесения инфекции, а проколотые соски могут привести к проблемам с грудным вскармливанием.
Также авторы перечислили категории людей, которым запрещено делать пирсинг. В их число относятся люди с болезнями сердца, почек, крови, страдающие бронхиальной астмой, аутоиммунными болезнями, кожными патологиями, а также людям с аллергией на материал украшений.