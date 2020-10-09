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Названа опасность публикации в интернет фотографий с видом из окна квартиры
Благодаря им злоумышленники могут начать слежку
Издание “Прайм” опубликовало новый материал, в рамках которого заместителем директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антоном Авериным была названа опасность публикации в интернет фотографий с видом из окна квартиры.
Как отметил специалист, ряд социальных сетей и сайтов сохраняют информацию о геолокации на фотографиях, сделанных смартфоном. Причем такие данные есть у любой фотографии, сделанной с любого аппарата.
Так, при отправке снимка в личном сообщении в социальной сети при включенной геолокации, с помощью легко можно выяснить, где именно он был сделан, включая информацию о городе и конкретной улице. Этого достаточно для того, чтобы злоумышленник смог начать следить за пользователем.
Также пользователи социальных сетей часто хвастаются, что улетают в отпуск, фотографируя билеты, что получили новый паспорт или банковскую карту. Злоумышленники могут воспользоваться этой информацией в корыстных целях.