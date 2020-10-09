Названа опасность публикации в интернет фотографий с видом из окна квартиры

Как отметил специалист, ряд социальных сетей и сайтов сохраняют информацию о геолокации на фотографиях, сделанных смартфоном. Причем такие данные есть у любой фотографии, сделанной с любого аппарата.

Так, при отправке снимка в личном сообщении в социальной сети при включенной геолокации, с помощью легко можно выяснить, где именно он был сделан, включая информацию о городе и конкретной улице. Этого достаточно для того, чтобы злоумышленник смог начать следить за пользователем.