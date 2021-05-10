Названа опасность смартфонов с возможностью бесконтактной оплаты

Работает схема достаточно просто — злоумышленники прикладывают сумку с терминалом к месту, где вероятнее всего находится смартфон. Заблаговременно, разумеется, ими выставляется определённая сумма, которую телефон и оплачивает, рассказал эксперт в беседе с Прайм.

Провернуть подобную схему можно в большинстве общественных видов транспорта: метро, автобус, троллейбус и т.д.

Для того, чтобы усложнить кражу ваших же денег, Рогачевский посоветовал устанавливать блокировку в смартфоне. При этом в приложении для бесконтактной оплаты стоит задать лимит.