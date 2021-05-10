Наука и технологии
Сегодня в 11:54
Названа опасность смартфонов с возможностью бесконтактной оплаты
Как минимум для толщины вашего кошелька
Старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал о том, чем могут быть опасны смартфоны с функцией бесконтактной оплаты. Оказалось, что такие устройства легко могут стать причиной потери определённой суммы денег.
Работает схема достаточно просто — злоумышленники прикладывают сумку с терминалом к месту, где вероятнее всего находится смартфон. Заблаговременно, разумеется, ими выставляется определённая сумма, которую телефон и оплачивает, рассказал эксперт в беседе с Прайм.
Провернуть подобную схему можно в большинстве общественных видов транспорта: метро, автобус, троллейбус и т.д.
Для того, чтобы усложнить кражу ваших же денег, Рогачевский посоветовал устанавливать блокировку в смартфоне. При этом в приложении для бесконтактной оплаты стоит задать лимит.