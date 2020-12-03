Названа опасность солений и консервов для здоровья

Напомним, что во время готовки солений и варенья важно соблюдать меры безопасности. В частности, необходимо обеззаразить емкость от бактерий. Делают же это зачастую путем обработки кипятком. Несмотря на то, что такая обработка действительно ликвидирует патогенные бактерии, кипяток может справиться не во всеми микроорганизмами. Отдельные представители могут остаться, получая хорошую питательную среду в виде рассола и растворенных в нем органических молекул.

К числу таких бактерий можно отнести Clostridium botulinum, хорошо приспособленную к размножению в домашних консервах. Ее сохранение в таре обусловлено недостаточной противомикробной обработкой, а также неправильным хранением. При попадании в организм она начинает вырабатывать вещество ботулотоксин, поражающее моторные нейроны передних рогов спинного мозга, что приводит к параличу и дыхательной недостаточности. На степень тяжести болезни влияет количество бактерий в организме, а также токсина, который они произвели. Отмечается, что без своевременного лечения риск смерти достигает 50% и более.Для того, чтобы избежать подобной ситуации специалисты советуют перед приемом конверсов прогревать банки с продуктами до 100°C и держать их на протяжении получаса.