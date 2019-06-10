Названа ожидаемая дата столкновения Земли и астероида размером с футбольное поле

Земля может столкнуться с огромным астероидом размером с футбольное поле. Об этом сообщило издание International Business Times.

Речь идёт об астероиде 2006 QV89. Сейчас он находится в 6,75 млн км от Земли. Достигнуть Земли он может 9 сентября 2019 года.

Как отмечают специалисты, он больше, чем знаменитый Тунгусский метеорит, упавший 17 июня 1908 года и ставший причиной воздушного взрыва мощностью 40—50 мегатонн, что сравнимо с самой мощной из взорванных водородных бомб. Взрывной волной тогда повалило лес на площади 2000 км², также были выбиты стекла некоторых домов в радиусе 200 км.

Впрочем, вероятность столкновения, согласно данным Европейского космического агентства, составляет лишь один шанс из 7 тысяч.