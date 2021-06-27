Названа полезная альтернатива чипсам

Он отметил, что при одновременном просмотре телевизора и употреблении еды, люди не берут во внимание вкус пищи, и в результате съедают больше, чем необходимо.

“Если вы едите хорошую, вкусную еду, это должно быть отдельно от просмотра фильма. На кухне телевизор работать не должен, иначе вы даже не чувствуете и не запоминаете, что едите. Еда должна быть отдельным удовольствием в жизни, телевизор — отдельным”, — поделился врач.

В то же время, если искоренить эту привычку не удается — закуски можно заменить полезными продуктами. Так, альтернативой чипсам может стать тонко нарезанный болгарский перец, который очищен и опущен в разные виды специй. Такая закуска не скажется негативно на здоровье, даже если съесть тарелку разом.