Названа польза петрушки для организма

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Названа польза петрушки для организмаМного полезных веществ
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе петрушки.
Петрушка содержит в себе комплекс антиоксидантов, спосбствующих улучшению настроения. В ней также содержится литий, входящий в состав аптечных антидепрессантов. Поэтому петрушка используется для снятия нервозности, эмоционального напряжения.
Применяют петрушку и для кишечника: это эффективное средство от кишечных газов, колик, расстройств желудка. К тому же зелень применяют в качестве ингредиента в лосьонах и масок для лица.
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