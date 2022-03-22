Названа польза петрушки для организма

Петрушка содержит в себе комплекс антиоксидантов, спосбствующих улучшению настроения. В ней также содержится литий, входящий в состав аптечных антидепрессантов. Поэтому петрушка используется для снятия нервозности, эмоционального напряжения.

Применяют петрушку и для кишечника: это эффективное средство от кишечных газов, колик, расстройств желудка. К тому же зелень применяют в качестве ингредиента в лосьонах и масок для лица.

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