Названа польза системы распознавания лиц в медицинской сфере

Так, по словам эксперта, в грядущем будущем в больницах России могут добавить специальную аппаратуру с поддержкой распознавания лиц пациентов. Идея в том, что приборы позволят врачам распознавать больного посредством программы и получать доступ к его медицинской карте.

Отмечается, что технология распознавания лиц уже внедрена в российский больницах. Так, одним из первых ее начал использовать Московский международный онкологический центр. В частности, в клинике обеспечивается система электронной очереди и навигации с использованием биометрических данных.

По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, личность пациента устанавливается посредством камер, размещенных в разных местах клиники, и получает интерактивные подсказки в виде указателей

“Система прокладывает для пациента маршрут от ресепшен до нужного кабинета и от кабинета — обратно до выхода”, — отметил Марков.