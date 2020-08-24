Названа польза сушеной гвоздики для работы пищеварения

Так, согласно статье, выпущенной изданием Rai Al Youm, разжевывание сушеных бутонов гвоздики натощак крайне полезная практика по совершенно многим причинам. Но одной из самых важных из них является то, что высушенный цветок, при жевании на пустой желудок, способно стимулировать работу системы пищеварения, а также усилить усвояемость питательных веществ из еды. К тому же, по словам специалистов, гвоздика защищает от изжоги и чрезмерного газообразования.

”Гвоздика в целом повышает объем вырабатываемой слюны, а также снижает сокращение мышц в стенках органов ЖКТ. Такое воздействие способствует хорошему пищеварению, поэтому жевать сушеную гвоздику очень полезно именно натощак. Достаточно разжевать один или два бутона гвоздики, чтобы почувствовать эффект. Если делать это регулярно, то положительные изменения в работе ЖКТ не заставят себя ждать”, - заявляют эксперты из Великобритании, проводившие исследование на тему полезности гвоздики.