Названа помогающая похудеть ягода

По словам врача, данная ягода богата витаминами и микроэлементами, в числе которых витамины группы B, кальций, калий, магний, железо, йод и марганец. Отдельно Кондратенко отметила наличие в вишне витамина В8 или инозина, который способствует активации метаболизма, что и помогает похудеть.

”Ее можно включать в программы снижения веса. Кстати, около 52 килокалорий на 100 г”, — поделилась врач. Помимо вышеназванного эффекта, вишня положительно сказывается и на репродуктивной системе человека. К слову, данную ягоду советуют употребоять от анемии беременным. Кроме того, она, по словам специалиста, помогает имунитету, а также снижает уровень мочевой кислоты, что полезно при болезнях суставов.