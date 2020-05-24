Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35

Ранее американские военные сообщали, что при обслуживании истребителей F-35 фиксируется ряд сложностей. В частности, отмечались проблемы с логистической программой, ответственной за поставку комплектующих для самолетов. В связи с чем военные были вынуждены прибегнуть к эксплуатации 3D-принтеров, на которых и печатались отдельные детали для истребителей. Однако сам производитель отнесся к данному решению негативо, отметив, что при комплектации F-35 нелицензионными деталями будет вынужден снять с гарантии военный самолет.

Так, по данным источника, потенциальной причиной падения F-35 может быть как раз эксплуатация деталей, напечатанных самими военными.