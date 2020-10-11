Названа потенциальная причина сбора злоумышленниками записей голосов россиян

Злоумышленники часто звонят жертвам от имени сотрудников различных банков, переспрашивая по нескольку раз имя, отчество собеседника, рассчитывая получить ответ “да”. Эксперты считают, что делается это для того, чтобы собрать голоса клиентов. Это, в свою очередь, может позволить мошенникам обратиться в банк посредством голосового помощника. Как отметил начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, ряд операций можно осуществить с помощью звонка на голосового ассистента, что и могут пытаться совершить злоумышленники.

По словам старшего преподавателя в университете "Синергия" Наталии Пшеничниковой, злоумышленники, помимо ответа “да”, надеяться заполучить и фразу “я подтверждаю”, “это я” или же и вовсе кодовое слово.