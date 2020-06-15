Названа предварительная дата анонса и стоимость процессоров с мощной встроенной графикой Ryzen 4000G

Так, согласно опубликованным данным, гибридные процессоры Ryzen 4000G будут представлены в конце следующего месяца, а именно 27 числа. Также сообщается, что сама серия Renoir будет включать три модификации. Так, старшей моделью станет Ryzen 7 4700G, которая получит восемь ядер Zen 2, шестнадцать потоков и встроенную графику Vega 8 второго поколения. Согласно данным источника, также будет представлена Ryzen 5 4400G, имеющая шесть ядер Zen 2, двенадцать потоков и графику Vega 7 второго поколения. Что касается младшей модели, то ей станет четырехъядерная Ryzen 3 4300G с восемью потоками и графикой Vega 6 второго поколения.

Предварительная стоимость Ryzen 7 4700G составляет 200-250 долларов, тогда как модели Ryzen 5 4400G и Ryzen 3 4300G могут стоить от 150 до 200 долларов.