Названа предварительная стоимость новейшего российского беспилотника "Охотник"

Так, согласно опубликованным данным, предварительная стоимость новейшего дрона С-70 составляет 1 млрд рублей. На данный момент компания “Сухой” уже застраховала прототип на сумму 1,5 млрд рублей. Эксперты же отметили, что после того, как дрон будет запущен в массовое производство, его стоимость может упасть на 40-50% в сравнении с опытными экземплярами.Сообщается, что самой дорогостоящей частью беспилотника стал планер, стоимостью почти 600 млн рублей. В то же время реактивный двигатель новейшего российского беспилотника стоит 240 млн.

Напомним, что данный дрон впервые осуществил свой полет еще 3 август прошлого года. Продолжительность полета составила более 20 минут.