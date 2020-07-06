Названа причина боязни щекотки

По данным источника, боязнь щекотки представляет из себя естественную реакцию, вследствие проявления защитного механизма тела. Так, благодаря данному рефлексу люди могут обнаружить насекомых на своем теле. По одной из версий, возникновение щекотки связано с развитие центральной нервной системы.

Исследования ученых, в свою очередь, выявили то, что во время щекотки в мозге человека активируется участок, ответственный за пробуждение рефлекторных защитных функций, а также участок, который отвечает за приятные чувства. Именно этим и обусловлена необычная реакция на щекотку - смех и дискомфорт. Учеными было установлено, что люди с уравновешенной психикой не могут пощекотать себя сами в связи с особенностью работы мозжечка головного мозга, в частности, он способен точно распознавать положение конечностей. Так, пощекотать себя могут больные шизофренией или с люди патологией мозжечка.