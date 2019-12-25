Названа причина крушения истребителя Су-35 в Хабаровском крае накануне

Также, по словам источника, отказ системы управления истребителем привел к движению транспорта по винтовой траектории с креном, при этом параллельно самолет терял высоту, в результате чего и произошло падение. К счастью, на критической высоте в 2 км пилот принял решение катапультироваться после того, как ему не удалось выровнять машину в ручном режиме.

Напомним, что буквально недавно стало известно о том, что пилота уже выписан из больницы в Комсомольске-на-Амуре. Поступил он в медицинское учреждение с жалобами на боль в голеностопном суставе, однако врачи, после того, как сделали все необходимые снимки, не выявили каких-либо заметных повреждений.