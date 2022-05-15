Названа причина «патологической мерзлявости» некоторых людей

По словам врача, такого термина, как «патологическая мерзлявость» не существует. Тем не менее есть люди, которые даже в жару ощущают холод. Специалист отметил, что это может быть связано с воспитанием, когда человека с детства приучали тепло одеваться, может быть индивидуальной особенностью.

Также на это влияет количество подкожного жира, уровень метаболизма, телосложение. Влияет на субъективное ощущение холода и стресс, и нехватка сна.

Но «мерзлявость» может быть и признаком какого-либо заболевания, в частности, сахарного диабета. «"Мерзлявость" может быть связана с какой-то болезнью, но в этом случае обязательно появятся и другие симптомы, характерные для того или иного заболевания. Повышенная реакция на холод может быть, например, при нарушении кровообращения, в частности, у людей, болеющих сахарным диабетом», — объяснил врач.

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