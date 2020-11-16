Названа причина плохого самочувствия после дешевого алкоголя

Как оказалось, все дело в том, что 40%, указанные на бутылке алкогольного напитка — это 40% этанола. Но в процессе брожения, в нем также образуется ряд других веществ, в том числе и сивушные масла. Их особенность заключается в том, что человеческий организм не способен адекватно их переработать, в связи с чем воспринимает данные масла как яд. И головная боль — это очень частый признак того, что организм прямо сейчас занимается обработкой ядов.

При этом эксперты отмечают, что вне зависимости от того, пьете ли человек дорогой или дешевый алкоголь, чрезмерное его употребление в любом случае приведет к болезненному похмелью. Это уже является итогом того, как человеческий организм справляется с переработкой любого вида алкоголя.