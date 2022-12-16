Названа причина, по которой российские сайты стали реже атаковать хакеры

Как сообщается, число атак снизилось в финансоовй отрасли, производственном секторе, телекоммуникационной отрасли и развлекательной сфере.

Отмечается, что речь идёт о DDoS-атаках. Результаты исследования показали, что за первые две недели декабря число атак в финансовой отрасли снизилось на 38%, в производственном секторе — на 62%, в телеком-сфере — на 54%, а развлекательной сфере — на 26%. В розничной торговле падение числа атак в первой половине декабря составило 28%, в логистике — 16%, в образовании — 14%.

По данным аналитиков, уровень атак продолжит снижаться и в 2023 году. Основная причина — политически мотивированные хакеры, судя по всему, охладели к атакам. Именно от них исходило основное количество опасных кибератак.