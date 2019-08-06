Названа причина, по которой в России не будут легализовывать оружие

Телеведущий Владимир Познер опубликовал в своём блоге развёрнутый ответ на вопрос, почему не стоит ждать легализации короткоствольного оружия в России.

Он подчеркнул, что легализация оружия не добавит безопасности россиянам. Напротив он уверен, что это бы привело к повышению уровня опасности. Познер прямо назвал причину: «потому что никакой ответственности у наших граждан нет».

Познер подчеркнул: «если бы огнестрельное оружие было узаконено, у нас погибало бы больше, чем в Америке».

Для сравнения он привёл примеры Швейцарии и Израиля, где, по словам Познера, не было ни одного случая использования оружия в преступных целях, для насилия, а не для военных целей. Относительно США он отметил, что там свои законы, но он не чувствует там себя в большей безопасности.