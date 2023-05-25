Названа причина провала Virgin Orbit

По словам обозревателей, проблема не в компетентности команды Virgin Orbit, реализовавшей проект — пуски ракеты воздушного старта LauncherOne. Главная проблема заключалась в специфике решений, принимаемых руководством компании — исполнительным директором Дэном Хартом и основателем Ричардом Брэнсоном.

С самого начала бизнес-план был утопичен: на разработку ракеты и системы воздушного старта с самолёта-носителя 747 был потрачен $1 млрд, каждый запуск стоил $12-15 млн, и было понятно, что компания не вернёт такие деньги.

На финансовую ситуацию повлиял и штат из 700 человек, на содержание которого требовалось порядка $150 млн в год.

А когда компания вышла на биржу, чтобы справиться с финансовым кризисом, вместо ожидаемых $383 млн удалось «отбить» только $68 млн. Отказалось поддержать компанию и британское правительство.