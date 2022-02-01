Названа причина резкого увеличения заболеваемости омикроном среди детей

По мнению немецких специалистов, это объясняется тем, что «Омикрон» «научился» подавлять выработку интерферона, с помощью которого детский организм противостоит вирусу. При этом именно интерфероновый ответ обеспечивает защиту детей от инфекций.

Российский специалист, профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус сообщил, что «Омикрон» более заразен по сравнению с другими штаммами, а резкое увеличение заболеваемости им детей объясняется его лучшей «цепкостью» к рецепторам клеток. Поэтому, по мнению Продеуса, дети — подходящая ниша для «Омикрона».

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