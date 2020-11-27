Названа производительность неанонсированных процессоров Snapdragon 875 и 775G

Информацией поделились китайские информаторы. Так, согласно их данным, Snapdragon 875 в AnTuTu будет выдавать показатель в 740 000 баллов. Напомним, что сейчас флагманы на базе Snapdragon 865 и 865+ показывают результат в 660 000 баллов. Предполагается, что новый процессор будет на 12% производительнее предшественника.

Также утекла и производительность Snapdragon 775G. Источники заявляют, что этот процессор выдаст порядка 530 000 баллов в AnTuTu. Для сравнения, его предшественник в лице Snapdragon 765G получил в этом тесте 340 000 баллов.