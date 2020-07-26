Названа распространенная привычка, увеличивающая риск инфаркта

Так, согласно опубликованным данным, просмотр телевизора, занимающий более двух часов в день, может серьезно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе. Поскольку люди, которые смотрят телевизор продолжительное время мало двигаются, а также часто едят, вероятность умереть от инфаркта или инсульта увеличивается. Также специалисты напомнили о негативном влиянии синего света. Он, к слову, способен провоцировать бессонницу.

В рамках исследования ученые привлекли 500 тыс добровольцев, которые сообщили, сколько времени они ежедневно тратят на просмотр телевизора. Было установлено, что у тех людей, которые уделяют более двух часов ежедневно на просмотр передач вероятность умереть от инфаркта увеличивать на 8%, тогда как риски умереть от других причин на 5%. В то же время, уделив всего час на прогулку можно уменьшить риск летального исхода на 10%.