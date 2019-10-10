Названа российская "большая тройка" интернет-магазинов

В тройке лидеров оказались Wildberries, Ozon и Apteka.ru. На данные три площадки приходится 70% прироста рынка по количеству отправленных посылок в первой половине 2019 года. Что интересно, в целом рынок логистики в сегменте интернет-магазинов за первые шесть месяцев этого года вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общий объем составил отправленных товаров составил 218 млн посылок.

Также стоит отметить, что благодаря росту именно "большой тройки", самым быстрорастущим типом доставки оказался самовывоз — таким образом было доставлено 111 млн заказов, что на 51% больше, чем в прошлом году.