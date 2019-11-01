Названа российская цена искусственного мяса

Изначально альтернативное мясо появится в продаже лишь в 29 магазинах сети в Москве. Что интересно, продаваться будут только по две котлеты в упаковке, общей массой 227 г и ценой 750 рублей за упаковку. По планам сети, первые месяцы будет продаваться лишь по тысяче подобных “наборов” котлет — пониженный прогноз на спрос связан с тем фактом, что за цену горохового мяса можно купить килограмм самой премиальной говядины или ягнятины.

Что интересно, о заинтересованности в продаже искусственного мяса заявили и такие розничные гиганты как “Лента”, которая “уже обсуждает возможность поставок Beyond Meat”, а также X5 Retail Group в которую входят “Пятерочка”, “Перекресток” и “Карусель”.