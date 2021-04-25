Названа самая безопасная для здоровья вода

Эксперт отметила, что чистой можно назвать ту воду, которая соответствует нормам СанПиН. Так, в ней не должно быть бактерий, легионелл (микроорганизмов), тяжелых металлов, хлора и прочих вредных веществ. Несмотря на то, что водопроводная вода проходит очистку, прежде чем поступить в жилой дом, она может содержать в себе производные хлора, что необходимо для уничтожения патогенных микроорганизмов.

Многие люди отдают предпочтение именно кипячению, а не фильтрации воды. Однако, по словам Кулешовой, термическая обработка чревата разрушением молекулярных связей, увеличением концентрации солей и распадом молекул хлора на канцерогены, что может привести к раку.

“Кипячение воды не помогает избавиться от нитратов, следов нефтепродуктов и тяжелых металлов, а чтобы очистить жидкость от вируса гепатита А и бактерии ботулизма надо кипятить не менее 30 минут”, — добавила эксперт.

Таким образом, самой безопасной, и в то же время доступной, была названа фильтрованная вода.