Названа самая дорогая компания в мире

Более того, после опубликованного отчета акции Apple увеличились более чем на 10%, за счет чего именно американская компания и стала самой дорогой в мире. Так, капитализация Apple составила порядка 1,77 триллиона долларов.

Таким образом компания опередила показатель капитализации крупнейшей нефтяной компанией в мире по объему добычи и запасов нефти Saudi Aramco. Однако стоит отметить, что компания Саудовской Аравии не сильно отстала от технологического гиганта Apple, ее показатель составил 1,76 триллиона.