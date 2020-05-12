Названа самая эффективная защитная маска

”Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой”, — поделилась эксперт. Если выбор человека остановился лишь на многоразовой защите, то следует приобрести сразу несколько масок, нося с собой вторую в качестве запасного варианта.

Врач также рассказала, что при многократной носки одноразовой маски человек может спровоцировать попадание накопленных вирусов в организм, что приведет к большой нагрузке на организм.