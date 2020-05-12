Наука и технологии
Сегодня 09:23
Названа самая эффективная защитная маска
Об этом сообщила российский врач высшей категории
Врачом высшей категории Ларисой Алексеевой была названа самая эффективная защитная маска. Так, по ее словам, наиболее эффективной маской является тройная одноразовая.
”Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой”, — поделилась эксперт. Если выбор человека остановился лишь на многоразовой защите, то следует приобрести сразу несколько масок, нося с собой вторую в качестве запасного варианта.
Врач также рассказала, что при многократной носки одноразовой маски человек может спровоцировать попадание накопленных вирусов в организм, что приведет к большой нагрузке на организм.