Названа самая надежная защита от нового штамма коронавируса "омикрон"

По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, самой надежной на сегодняшний день защитой от омикрон-штамма коронавируса является ревакцинация. Также он отметил, что для того, чтобы точно установить заразность, степень тяжести и другие подробности о нем, необходимо еще порядка двух недель.

“Фаучи продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID. Фаучи также подтвердил, что бустерная вакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надежную защиту от COVID”, — сообщается в заявлении Белого дома.

Представители ВОЗ уже сейчас присвоили омикрону статус «варианта, вызывающего обеспокоенность».

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