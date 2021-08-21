Названа самая опасная уязвимость смартфонов

“Самая опасная уязвимость — компрометация канала передачи информации с устройства пользователя на сервер разработчика приложения. Успешная атака возможна, если эти данные не шифруются, и отсутствует проверка, что сервер и приложение – действительно те элементы, между которыми должно происходить взаимодействие”, — сообщил эксперт.

Чернов также отметил, что в процессе подключения в открытой сети Wi-Fi есть вероятность того, что между сервером и приложением на аппарате пользователя появится посредник (Man-in-the-Middle). Это, в свою очередь, чревато получением злоумышленником доступа к персональным данным. Кроме того, таким образом пользователь может осуществить ошибочный перевод средств.