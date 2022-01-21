Названа самая полезная для здоровья человека ягода

Сообщается, что в этой ягоде содержится комплекс микро- и макроэлементов, витаминов С, РР, К, В1, В2, органических кислот и других веществ. Благодаря этому морсы и соки из клюквы применяют при простуде, листья используют для приготовления чаёв и отваров, а масло — для снижения артериального давления.

Отмечается, что клюква хороша и в сыром, и в приготовленном виде. Поэтому она в любом виде стимулирует аппетит, её можно употреблять людям, у которых диагностирован гастрит с пониженной кислотностью желудочного сока.

Но клюкву нужно употреблять с осторожностью людям, страдающим язвой желудка, аллергией на вещества, содержащиеся в ягоде, заболеваниями печени, мочекаменной болезнью, диабетом.

Также специалисты Роспотребнадзора отметили необходимость соблюдения суточной дозировки при употреблении клюквы: она не должна превышать 75-100 граммов. Кроме того, клюква обладает мочегонным эффектом, поэтому её нельзя есть на ночь, а также натощак.

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