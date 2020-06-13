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Названа самая популярная игровая трансляция на YouTube
Несложно догадаться
Напомним, что 11 июня состоялась презентация Sony, на которой компания наконец представила долгожданную консоль пятого поколения. Выяснилось, что данная презентация, которая транслировалась на платформе YouTube, стала самой популярной игровой трансляцией на видеохостинге.
Так, по информации, предоставленной менеджером YouTube по статистике Милли Аманд, прошедшая онлайн-трансляция Sony, на которая компания продемонстрировала PlayStation 5, стала самой просматриваемой за всю историю видеохостинга в категории “Игры”.
Примечательно, что данной презентации удалось обойти по просмотрам презентации таких консолей, как PS4, X1, а также крупнейшую выставку-шоу индустрии видеоигр E3. Согласно опубликованным данным, трансляцию на YouTube смотрели порядка 7,2 млн пользователей, тогда как на Twitch ей удалось собрать 3,5 млн пользователей. Также известно, что презентацию транслировали и в социальной сети Twitter, где ее просматривали 100 тыс человек.