Названа самая популярная игровая трансляция на YouTube

Так, по информации, предоставленной менеджером YouTube по статистике Милли Аманд, прошедшая онлайн-трансляция Sony, на которая компания продемонстрировала PlayStation 5, стала самой просматриваемой за всю историю видеохостинга в категории “Игры”.

Примечательно, что данной презентации удалось обойти по просмотрам презентации таких консолей, как PS4, X1, а также крупнейшую выставку-шоу индустрии видеоигр E3. Согласно опубликованным данным, трансляцию на YouTube смотрели порядка 7,2 млн пользователей, тогда как на Twitch ей удалось собрать 3,5 млн пользователей. Также известно, что презентацию транслировали и в социальной сети Twitter, где ее просматривали 100 тыс человек.