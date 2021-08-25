Названа самая популярная среди россиян электронная книга этого лета

Наука и технологии
Сегодня в 17:14
Названа самая популярная среди россиян электронная книга этого летаПродажи книг в этом формате выросли
Книжный сервис ЛитРес подвел итоги этого лета, объявив самые популярные среди россиян электронные книги. В исследовании выяснилось, что продажи книг в таком формате увеличились на 28% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Согласно опубликованным данным, самой востребованной россиянами электронной книгой текущего лета стала новинка июня — книга Марка Омера "Глазами жертвы". Второе место в этом рейтинге занял роман "Предел" отечественного автора Сергея Лукьяненко.
На третьем месте расположился детектив "Тот, кто ловит мотыльков" Елены Михалковой , тогда как четвертого места удостоилась книга "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона. На пятом месте, в свою очередь, оказалась "Пять языков любви" Гэри Чепмена.