Названа самая популярная среди россиян электронная книга этого лета

Согласно опубликованным данным, самой востребованной россиянами электронной книгой текущего лета стала новинка июня — книга Марка Омера "Глазами жертвы". Второе место в этом рейтинге занял роман "Предел" отечественного автора Сергея Лукьяненко.

На третьем месте расположился детектив "Тот, кто ловит мотыльков" Елены Михалковой , тогда как четвертого места удостоилась книга "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона. На пятом месте, в свою очередь, оказалась "Пять языков любви" Гэри Чепмена.