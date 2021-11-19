Названа самая популярная среди россиян социальная сеть

В отчёте речь идёт о том, как соцсети реализуются в качестве средств публичной коммуникации, и об их влиянии на общественное мнение. Согласно отчёту, по количеству авторов в месяц и самой популярной среди пользователей является Instagram — 38,1 млн, самым «пишущим» ресурсом остаётся «Вконтакте» — 408,8 млн сообщений в месяц. При этом во «Вконтакте» число авторов в месяц — 23,8 млн, количество написанных сообщений в Instagram — 135,3 млн.

Также в ТОП-7 отчёта по числу активных авторов вошли, но с резким снижением, YouTube — 8,5 млн, «Одноклассники» — 5,1 млн, TikTok — 4 млн, Facebook — 2,9 млн и Twitter — 0,6 млн авторов в месяц.

По количеству сообщений: «Одноклассники» — 88,5 млн, Twitter — 31,1 млн, Youtube — 28,1 млн, Facebook — 22,5 млн, TikTok — 8,5 млн.