Названа самая продаваемая электроника в России в новогодние праздники

На втором месте оказались комплектующие для компьютеров, с ростом продаж на 384,4%. Повышенный интерес к модернизации компьютерной техники объясняется долгими новогодними каникулами и предстоящими игровыми новинками.

Также вырос спрос на струйные МФУ, которые показывают прирост на 177%. Эти устройства востребованы для сканирования и печати документов, особенно в период зимней сессии в университетах.

Категория телеком-услуг показала увеличение на 139,9%. Этот рост связан с активным просмотром фильмов и сериалов в праздничные дни. В это же время спрос на пылесосы-хендстики увеличился на 128%.

Наушники Apple продемонстрировали прирост в 69,9%. В частности, модель AirPods 4, выпущенная в прошлом году, стала популярным выбором в качестве подарка. Смарт-часы и браслеты также показали рост, увеличив продажи на 106%. Эти гаджеты остаются в числе самых популярных подарков благодаря их многофункциональности.

Продажи комбинированных плит и телевизоров также увеличились. Рост продаж моделей телевизоров с диагональю 51−55 дюймов составил 38,8%.