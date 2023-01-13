Названа самая востребованная профессия в России

Наиболее «популярными» оказались работники в сфере продаж, производства и строительства. Группа профессий «продажи» заняла первое место с долей 13% от общего числа вакансий. По мнению экспертов, это связано с ростом электронной коммерции и приходом новых отечественных и азиатских брендов в сектор розничной торговли.

На втором месте расположились сотрудники сферы «производство, сырьё и сельское хозяйство» с долей в 12%. Не последнюю роль в этом сыграло открытие ряда ниш по мере расширения и увеличения объёмов производства российскими производителями.

Спрос на работников в группе профессий «строительство» оказался в тройке лидеров. При этом по прогнозам аналитиков, спрос на строительные специальности останется высоким и в 2023 году.