Названа самая вредная для позвоночника поза для сна

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Названа самая вредная для позвоночника поза для снаТакже были названы безопасные позы
Елена Малышева, доктор медицинских наук и телеведущая, в рамках программы «Жить здорово!» объявила самую вредную позу для сна. Также она озвучила и самую полезную для позвоночника позу.
По словам специалиста, опаснее всего для состояния позвоночника — сон на животе. Это также подтвердил и соведущий Малышевой Дмитрий Шубин. Помимо прочего он отметил, что лучше всего спать на спине или боку.
Причем, что интересно, для сна в данных позах одному человеку правильнее всего использовать сразу две подушки. Так, во время сна на боку необходимо расположить одну подушку под ухом, а вторую между коленями. В то же время, во время на спине следует разместить на одной подушке голову и шую, а вторую расположить под поясницу.
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Источник: Жить здорово!