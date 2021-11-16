Названа самая вредная для позвоночника поза для сна

По словам специалиста, опаснее всего для состояния позвоночника — сон на животе. Это также подтвердил и соведущий Малышевой Дмитрий Шубин. Помимо прочего он отметил, что лучше всего спать на спине или боку.

Причем, что интересно, для сна в данных позах одному человеку правильнее всего использовать сразу две подушки. Так, во время сна на боку необходимо расположить одну подушку под ухом, а вторую между коленями. В то же время, во время на спине следует разместить на одной подушке голову и шую, а вторую расположить под поясницу.

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