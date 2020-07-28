Названа шпионская программа, маскирующаяся под мессенджер

Согласно данным источника, Welcome Chat представляет из себя вредоносную, шпионскую программу, операторы который были замечены в публикации персональных данных пользователей в открытый доступ. Стоит отметить, что загрузить данную программу можно не через официальный магазин Google Play, а через веб-сайт. Так, для загрузки приложения система оповещает пользователя о необходимости дать соответствующее разрешение в настройках девайса.

Кроме того, Welcome Chat требует разрешение на отправку и просмотр сообщений, а также предоставление доступа к различным данным пользователя, вплоть до геолокации. По данным источника, программа рассчитана на пользователей стран Ближнего Востока.