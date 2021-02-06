Названа ситуация, в которой стоит поменять номер телефона

Так, по словам эксперта, поменять номер стоит при попадании в ситуацию, когда личным номером телефона начинают пользоваться. Заподозрить это можно, если номер попал в базу рассылок, на что намекают звонки с рекламой, звонки от роботов и прочий спам. Тимофеев отметил, что телефон могут по ошибке оставить в объявлении или в анкете.

”В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM”, — поделился Тимофеев.

Также эксперт сообщил, что в эту ситуацию можно попасть и из-за прошлого хозяина номера телефона. В этом случае на телефон могут поступать звонки из банка или от коллекторов.